Der junge Vorstand beim Liederkranz Neuburg packt's an

Der Liederkranz Neuburg wählt frischen Wind in den Vorstand – und setzt zugleich auf Konstanten. Die Planung für das Konzert an Palmsonntag ist in vollem Gang.

Seit 2018 war in der Corona-Zeit das einzig Konstante des Neuburger Liederkranzes das Team des Vorstands. Nun ergab sich endlich die Gelegenheit, diesen neu zu wählen oder auch in weiten Teilen zu bestätigen. Bernd Fürleger bleibt Erster Vorsitzender, Luise Ilchmann Schriftführerin und Jutta Prantl Kassenwartin. Neu gewählt wurde als Zweiter Vorsitzender David Munzinger, der sicher etwas frischen Wind in den 175-jährigen Liederkranz bringen wird. Als Medienbeauftragte wurde Brigitte Clemens im Amt bestätigt und Ulrich Agricola für die Homepage. Das Inventar verwaltet weiterhin Petra Heckl. Als Beisitzer fungieren Gabriele Martin, Traudl van Erp, Norbert Stork, Elisabeth und Ulrich Agricola und Albert Basel. Das Amt des Kassenprüfers übernehmen Theres Baur und Anneliese Hettmer.

Geehrt wurden bei der 133. Mitgliederversammlung Lucyna Froncek und Stefan Staudigl, die 2021 auf zehnjährige aktive Mitgliedschaft zurückblicken können. Ulrich Sorg und Irmgard Veit konnten vergangenes Jahr sogar auf 25 Jahre aktives Mitwirken im Liederkranz stolz sein. Auch der Bayerische Sängerbund sprach Ehrungen aus: Renate Amberger, Theres Baur und Bernd Fürleger wurden für 20 Jahre, Christa Merxmüller-Mayer sogar für 30 Jahre belobigt. Im Jahr 2022 brachte es Anni Huber auf 60 Jahre Mitwirken im Neuburger Liederkranz, wofür ihr der Verein herzlich dankt.

Neuburger Liederkranz wählt neuen Vorstand

Und damit es gleich beim Anpacken bleibt, freut sich der musikalische Leiter Martin Göbel, ein neues Konzert des Neuburger Liederkranzes in Angriff nehmen zu können. Es soll am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr in der Studienkirche St. Ursula, der Seminarkirche, bei freiem Eintritt (Spenden sind willkommen) stattfinden. Zu hören sein wird Michael Beck mit einem Orgelpräludium Johann Sebastian Bachs, dem "Präludium und Fuge in Es-Dur" BWV 552. Er übernimmt auch die äußerst anspruchsvolle Klavierbegleitung der "Mass" von Steve Dobrogosz, die der Liederkranz zusammen mit Streichern aus dem Kammerorchester Dieter Sauer unter dem Dirigat von Martin Göbel aufführen wird.

Nicht alle der Geehrten waren anwesend. Von links: Bernd Fürleger, Ulrich Sorg und Theres Baur , Christa Merx-Müller. Foto: Brigitte Clemens

Dobrogosz ist ein US-amerikanischer Jazz-Pianist und Komponist, der 1956 in Pennsylvania geboren wurde, seit 1978 aber in Stockholm lebt. In der internationalen Jazz-Szene ist er als Pianist bekannt, schrieb bereits über 400 Kompositionen, darunter auch die "Mass" im Jahr 1992. Das moderne Werk vertont den lateinischen Messetext auf klanglich eindrucksvolle Weise, die etwas an Filmmusik erinnert.

Ergänzt wird die Chordarbietung durch "O Crux ave", ein liturgisches Lied des lettischen Komponisten Rihards Dubra, der seit 1999 als Kantor an der Kirche St. Maria Magdalena in Riga wirkt und auf den "Großen Musikpreis Lettlands" stolz sein kann. Ein weiteres Highlight des etwa einstündigen Konzertes wird ein Instrumentalstück mit Cembalo (Martin Göbel) und Flöte (Nicola Göbel) sein, und zwar Johann Sebastian Bachs Sonate BWV 1022.

Info: Das Konzert des Neuburger Liederkranzes beginnt am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr in der Studienkirche St. Ursula. Eintritt frei, Spenden werden gerne gesehen.