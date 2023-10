Lila und Grün für die Gesundheit: In Neuburger Praxis gibt es besondere Smoothies

Mit speziellen Smoothies wollen Burak und Valentina Kusche die Mundflora und die allgemeine Gesundheit verbessern. Was die Drinks versprechen.

Der eine lila und süß, der andere grün und herzhaft. In zwei Gläsern auf dem Tisch vor Valentina und Burak Kusche stehen kleine Alleskönner. Die selbst entwickelten Smoothies sollen die Zahngesundheit verbessern und sich auf den ganzen Körper positiv auswirken.

Die Rezepte wurden von dem Ehepaar Kusche anhand wissenschaftlicher Studien erstellt. Als Basis für den grünen Smoothie, der besonders frisch schmeckt, dient Babyspinat, beim lila Smoothie, in dem der Zimtgeschmack etwas an Weihnachten erinnert, sind die Basis Blaubeeren. Beide Getränke, die dank ihrer eher dickflüssigen Konsistenz auch gelöffelt werden können, sind entzündungshemmend, der grüne kann gegen Parodontitis und Mundgeruch helfen.

Ehepaar Kusche bietet in Neuburger Praxis besondere Smoothies an

"Wir wollten für jeden Geschmack etwas kreieren", meint Valentina Kusche und so sind die beiden Getränke entstanden, die unterschiedlicher kaum sein könnte. "Der grüne Smoothie ist ein wahres Energiepaket und weckt die Lebensgeister", sagt Valentina Kusche. Da es bisher kaum herzhafte Smoothies gebe, sei ihr und ihrem Mann die besondere Gewürzkomponente wichtig gewesen. Für Liebhaber eher süßer Smoothies ist die lila Variante, die deutlich cremiger ist, dennoch auch erfrischend.

Jeder Inhaltsstoff der Smoothies orientiert sich an der Zahlheilkunde und einer gesunden Ernährung. Dennoch sind die Rezepte nicht in Stein gemeißelt. "Sie können an die individuellen Bedürfnisse und natürlich auch Geschmäcker unserer Patienten angepasst werden", versprechen Burak und Valentina Kusche.