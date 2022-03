Lisa Wulff im Birdland Neuburg: Mal swingt es heftig, dann rumpelt es

Plus Lisa Wulff spielte einst an der Seite von Klarinetten-Legende Rolf Kühn. Jetzt war sie zu Gast im Birdland und zeigte eine Mischung aus modernem und klassischem Jazz.

So kann nur eine junge Band klingen. Energetisch, druckvoll, ständig auf höchstem Level agierend und pausenlos auf dem Sprung, selbst bei den etwas milderen Balladen. Für die Bassistin Lisa Wulff, die viele als Begleiterin von Klarinetten-Legende Rolf Kühn kennen und ins Herz geschlossen haben, sowie ihre Komplizen scheint die Rückkehr ins Neuburger Birdland wie eine Art befreiendes Ventil nach langer Live-Pause zu sein. Klar, Corona. Aber die 31-jährige Hamburgerin wurde zudem vor einigen Wochen Mama und drängt nun, einem inneren Ruf folgend, mit Macht wieder auf die Bühne. Das Konzert im Hofapothekenkeller ist eines der ersten nach ihrem „Comeback“, und entsprechend spielfreudig und inspiriert agieren Wulff und ihre drei Mitstreiter.