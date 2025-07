Literatur hautnah erleben

Deutschunterricht mal anders erlebten die 5. und 6. Klassen der Mittelschule Neuburg. Im Zuge des internationalen Festivals für Kinder- und Jugendliteratur White Ravens hatten bayerische Schulen die Möglichkeit, sich für eine Autorenlesung an der Schule zu bewerben. Auch die Mittelschule Neuburg versuchte ihr Glück und bekam den Zuschlag: die niederländische Autorin Martine Letterie kam an die Neuburger Schule. Nach einer Begrüßung durften die Schüler der Autorin zu Beginn Fragen rund um ihren Beruf stellen. Dabei wurde herausgefunden, wie die Ideen zu Büchern entstehen, wie viele Bücher sie schon geschrieben hat, wie viel die Autorin an einem Buch verdient und auch, ob sie sich vielleicht auch doch schon mal ChatGPT zunutze gemacht hat. Im Anschluss an die Fragerunde erzählte Martine Letterie, dass ihr Buch „Kinder mit Stern“ in Zusammenarbeit mit dem Erinnerungszentrum Westerbork in den Niederlanden geschrieben wurde, welches als Durchgangslager im Zweiten Weltkrieg Letterie bat, ein Buch über das Leben jüdischer Kinder in den Niederlanden zur Zeit des Nationalsozialismus zu schreiben. Wie sie berichtete, recherchierte Letterie intensiv, las Interviews, traf Überlebende oder Angehörige und so entstanden die Geschichten um die Kinder Rosa, Klaartje, Leo, Ruth, Bennie und Jules, aus denen Letterie Ausschnitte vorlas. „Kinder mit Stern“ ist ein sehr berührendes, kindgerechtes Buch über das Leben der jüdischen Kinder, die Ausgrenzung seit der Machtübernahme der Deutschen, den Aufenthalt im Lager Westreborkund enthält auch einen kurzen Einblick in das Leben danach. Dieses durfte einer der Protagonisten, Leo, nicht mehr erleben. Seine Geschichte basiert auf dem Leben des Jungen Leo Meijer. Er wurde nach Auschwitz verschickt und dort im Alter von 9 Jahren ermordet. Auch davon erzählt Martine Letterie bei der Lesung in anrührender Art und Weise und erstellte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein Denkmal für Leo aus Zeichnungen, Gedanken oder auch Fragen.

