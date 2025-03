Literaturwettbewerb der VHS Neuburg 2024/2025

Unter dem Motto "Was macht Künstliche Intelligenz mit unserer Zukunft?" lud die VHS Neuburg junge Autor:innen zwischen 12 und 18 Jahren aus dem Landkreis zum kreativen Schreiben ein. Der diesjährige Literaturwettbewerb setzte einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz (KI) als Co-Autorin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich bei der Ideenfindung, dem Plot Aufbau oder der Formulierung von der KI unterstützen lassen und sollten diese Zusammenarbeit auch transparent machen. Die literarischen Werke wurden in zwei Altersgruppen unterteilt: Gruppe A (12-14 Jahre) und Gruppe B (15-18 Jahre). In beiden Kategorien winkten attraktive Preisgelder: 150 Euro für den ersten Platz, 100 Euro für den zweiten Platz und 50 Euro für den dritten Platz. Die Teilnehmenden konnten ihre Kreativität in unterschiedlichen literarischen Formen ausdrücken: Kurzgeschichten, Gedichte, Theatertexte, Essays oder Romanauszüge. Das Thema "Abenteuer" wurde auf vielfältige Weise interpretiert: von futuristischen Visionen über Reisen durch virtuelle Realitäten bis hin zu historischen Erlebnissen. In der Altersgruppe A wurden folgende Geschichten ausgezeichnet: 1. Platz: Isabelle Habermeyer mit "Die Kälte der Wahrheit" 2. Platz: Julia Estel mit "X, oder ein Tag aus dem Leben der meistgesuchten Auftragsmörderin im wilden Westen" In der Altersgruppe B gingen die Preise an: 1. Platz: Bastian Karsten mit "Zwischen zwei Welten" 2. Platz: Anna Haberl mit "Mojito" Ein dritter Platz wurde in beiden Kategorien in diesem Jahr nicht vergeben. Die Jury, bestehend aus der Journalistin und Musikwissenschaftlerin Katrin Poese sowie der ehemaligen Hauptschullehrerin Regina Adamietz, bewertete nicht nur die literarische Qualität der Texte, sondern auch die kreative Nutzung der KI. Ein besonderer Dank gilt der VR Bank Neuburg-Rain, die den Wettbewerb finanziell unterstützte. Die prämierten Geschichten sind auf der Website der VHS Neuburg (www.vhsneuburg.de) nachzulesen.

