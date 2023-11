Literaturwettbewerb: Die Jugendlichen träumen auf Englisch

Plus Bei der Preisverleihung des Literaturwettbewerbs für Jugendliche fällt auf: Die Träume der Neuburger und Neuburgerinnen sind auf Englisch und teils gruselig.

Bei den Einsendungen für den diesjährigen Literaturwettbewerb für Jugendliche stachen die vielen englischen Titel und Namen hervor, wie Olivia Friemel-Hurley von der Volkshochschule (Vhs) bei der Preisverleihung am Freitag anmerkte. Zum zweiten Mal hat die Neuburger Vhs den Wettbewerb durchgeführt, zum zweiten Mal zeigten die Jugendlichen, wie fantasiereich und ausdrucksstark sie schreiben können. Unter dem Thema "Träume(n)" konnten 13- bis 18-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Autorinnen und Autoren waren in der Form komplett frei. Egal ob Gedicht, Epik oder Drama, das Traum-Thema stand im Vordergrund.

Lebenstraum, Traumziel, Traummann, Traumjob, Fiebertraum - oder doch der Alptraum. "Etwas gruselig" waren viele der Geschichten, gibt Friemel-Hurley zu. Bewertet wurden die Einsendungen von Katrin Poese, Redakteurin, Lektorin und Schreibtrainerin und von Regina Adamietz, ehemalige Deutschlehrerin. Die beiden Frauen erhielten die Geschichten unter Pseudonymen, sodass die Bewertung sicher gerecht verlaufen konnte. Die Expertinnen achtete auf den Aufbau des Textes und die sprachliche Gestaltung. Jede Einsendung durfte nicht länger als vier Seiten sein.