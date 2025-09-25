„Live-Talk & Musik“ im Schlösschen Hesselohe

Im Rahmen der beliebten Reihe „Live Talk & Musik“ findet am Donnerstag, 2. Oktober 2025, eine weitere Veranstaltung im Schlösschen Hessellohe statt. Der bekannte Jazzbassist Sven Faller freut sich auch dieses Mal auf einen besonderen Gast. So hat Trompeter Bill Petry zugesagt, dessen erstes Album „Close your Eyes“ im vergangenen Jahr erschienen ist. Die Besucher dürfen sich auf gute Gespräche und gemeinsames Musizieren freuen.

Trompeter Bill Petry präsentiert auf seinem für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominierten Debut-Album gefühlvolle Jazz-Balladen und herrlich federnd-swingenden Sound. Der Titel „Close Your Eyes“ lässt sich dabei als Gebrauchsanweisung lesen. Man höre diese Musik zum Innehalten, zur Entschleunigung in Zeiten von Unsicherheit und hektischem Alltag. Nicht Augen zu und durch, vielmehr Augen schließen und sich auf die Musik einlassen.

Petrys Produzent Till Brönner findet: „Ich muss nur zwei Töne hören und ich weiß: Es ist Bill!“ und der langjährige Sideman Chet Bakers, Riccardo Del Fra, nennt ihn einen wahren Poeten, der das Publikum tief berührt. Geboren und aufgewachsen als Sohn von Eltern aus der Künstler- und Hausbesetzerszene West-Berlins mit einer eklektischen Plattensammlung hat Bill Petry einiges zu erzählen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten sind in der Tourist-Information (Tel. 55400, tourist@neuburg-donau.de), im Bücherturm am Sèter Platz und an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, inklusive eines Getränks erhältlich. (AZ)