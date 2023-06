Live-Talk & Musik im Schloss Hessellohe mit Markus Engelstaedter

Sänger Markus Engelstaedter hat schon in Musicals und verschiedenen Shows weltweit auf der Bühne gestanden. Jetzt kommt er zum Live-Talk & Musik nach Neuburg.

In die zweite Runde des Jahres startet am kommenden Donnerstag, 22. Juni, die Reihe Live-Talk & Musik im Schlösschen Hessellohe. Diese wird vom Amt für Kultur und Tourismus in Zusammenarbeit mit dem bekannten Jazzbassisten Sven Faller veranstaltet. Diesmal ist der Gast ein Sänger, der sich mit Queen genauso auskennt wie mit Udo Jürgens.

Moderiert vom bekannten Jazzbassisten Sven Faller, der regelmäßig bekannte Künstler zum Gespräch und gemeinsamen Musizieren einlädt, steht dem Publikum wieder ein interessanter und unterhaltsamer Abend ins Haus. „Rock Classics Unplugged“ ist der Titel des Abends, an dem Markus Engelstaedter viele interessante Dinge zu erzählen weiß. Engelstaedter ist gebürtiger Oberpfälzer und seit Kindheitstagen eng mit Musik verbunden. Dies führte auch dazu, dass er an der Berufsfachschule für Pop, Rock, Jazz „Music College“ in Regensburg Gesang studierte.

Als Musicaldarsteller glänzte Engelstaedter unter anderem in Hauptrollen in „Fame“, „The Rocky Horror Picture Show“ und „Jesus Christ Superstar“. In den darauffolgenden Jahren machte sich der Künstler als Live- und Studiomusiker einen Namen. Mit „Magic of Queen“ und „Rock meets Classic“ tourte der Musiker in Brasilien, USA, Kanada, Portugal, Italien, Holland, Tschechien, der Schweiz, Österreich und Deutschland. Engelstaedters eigene Konzertreihe „One Night to Remember“ ist seit Jahren sehr erfolgreich.

Der Abend mit Markus Engelstaedter und Sven Faller verspricht eine spannende musikalische und menschliche Begegnung zu werden. (AZ)