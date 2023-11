Livemusik, Laientheater, Lichterglanz: Das ist am Wochenende geboten

Das Wochenende vom 17. bis 19. November bietet in und um Neuburg viele besondere Events: Es gibt viel Livemusik, Theater und einen ersten Hauch von Advent.

Ungemütliches Wetter herrscht dieser Tage. Doch das ist noch lange kein Grund am Wochenende nur auf dem heimischen Sofa zu verweilen. In Neuburg und Umgebung gibt es einiges, was man unternehmen kann. Hier die Tipps der Redaktion für das Wochenende.

Diese Konzerte finden am Wochenende in Neuburg und Umgebung statt

Bereits am Freitag kommen alle Poetry-Slam Fans auf ihre Kosten. So findet ein Poetry-Slam im Café Zeitlos um 20 Uhr statt.



Fans auf ihre Kosten. So findet ein im Café Zeitlos um 20 Uhr statt. Am Freitag und Samstag bietet das Stadttheater das Jubiläumskonzert "Wish Upon A Star" zum zehnjährigen Bestehen im Rahmen der Konzertreihe "Why Say It When You Can Sing It" an. Beginn ist an beiden Tagen um 19 Uhr im Stadttheater (bereits ausverkauft).

Spielen in der Drogerie: Shamrock. Foto: pr

Das Juze Neuburg hat dagegen am Freitag eine Konzertreihe für alle Metalfans zu bieten. So geben die drei Bands "Pain Paradize", "Hybrid Range" und "Entrera" verschiedene Metal-Musikrichtungen zum Besten. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Am Samstag kann man das Konzert des Chors Cantiamo, Markus und Sei Ziach , Markus Haninger und Seon-Yeong Hoffmann lauschen. Unter dem Motto "Kleines Konzert für mehr Licht und Frieden" findet die Aufführung um 19.30 Uhr in der Kirche St. Ulrich statt.

und , und Seon-Yeong Hoffmann lauschen. Unter dem Motto "Kleines Konzert für mehr Licht und Frieden" findet die Aufführung um 19.30 Uhr in der Kirche statt. Aber auch das Ensemble del Arte darf am Samstag nicht mit einem Konzert fehlen. So findet ein Akkordeonkonzert mit Ariel Zuckermann , Leitung, und Aydar Gaynullin statt. Beginn ist um 20 Uhr im Kongregationssaal.

, Leitung, und Aydar Gaynullin statt. Beginn ist um 20 Uhr im Kongregationssaal. Die Drogerie bietet wiederum am Samstag Irish Folk Musik an. Die Band "Shamrock" spielt ab 20.30 Uhr.

bietet wiederum am Samstag Irish Folk Musik an. Die Band "Shamrock" spielt ab 20.30 Uhr. Auch der Birdland Jazzclub hat an diesem Wochenende wieder einiges an Programm zu bieten. Im Rahmen des 13. Birdland Radio Jazz Festivals findet am Freitag das "Stream" Konzert von Joey Baron statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am Samstag findet wiederum die Radio Jazznacht extra statt. Ab 20.30 Uhr tritt Athina Kontou mit "Mother" und griechischen Jazz auf der Bühne auf.

statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am Samstag findet wiederum die Radio Jazznacht extra statt. Ab 20.30 Uhr tritt Athina Kontou mit "Mother" und griechischen Jazz auf der Bühne auf. In Schönesberg hat man am Samstagabend die Möglichkeit das Klassikkonzert mit Brigitte Clemens , Manuela Pscheidt , Hans Käfer , Dieter Eibl , Markus Haninger und Sabine Ammler zu besuchen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Daferner.

hat man am Samstagabend die Möglichkeit das Klassikkonzert mit , , , , und Sabine Ammler zu besuchen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Daferner. Den Abschluss der Konzerte bildet am Sonntagabend der Liederabend "Klang-Farben" zur Ausstellung von Ursel Wittig mit der Sopranistin Annette Mühlhans . Beginn ist um 17 Uhr in der Geriatrie.

Diese Theateraufführungen sind am Wochenende besuchenswert

Auch an diesem Wochenende zeigen die verschiedenen Theatergruppen ihr Programm. Die Neuburger Woazenbuam treten mit ihrem Programm "Glaub's oder glaub's ned" am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 19 Uhr im Sporthotel Dünstl im Rödenhof auf.

Die Aufführung des Burgheimer Pfarrgemeinderates "Wias lafft laffts" findet am Freitag um 20 Uhr im Pfarrsaal in Burgheim statt.

statt. Die Rennertshofener Theaterfreunde zeigen ihr Programm "Da kahle Krempling" am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle.

Die Theateraufführung "Der Paul in der Krise " findet vom Heimat- und Volkstrachtenverein Dö Birkastoana Grasheim am Samstag um 19.30 Uhr in Grasheim im Gasthaus Zum Karmann statt.

An diesen Vereinsturnieren kann man teilnehmen

Am Freitag findet das Schafkopfturnier der Pfarreiengemeinschaft Neuburg ab 19 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist in der Hirschenstraße statt.

in der Hirschenstraße statt. Am Samstag gibt es ebenfalls die Möglichkeit an einem Schafkopfturnier mitzumachen. Der Fanclub Straßer Löwen lässt das Turnier ab 19.30 Uhr im Sportheim Straß beginnen.

Es wird wieder Schafkopf gespielt - dieses Mal in der Kirche Heilig Geist und im Sportheim Straß. Foto: Benz

Was sonst noch geboten ist am Wochenende in Neuburg