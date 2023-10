Lkw bleibt an B16-Brücke hängen - 10.000 Euro Schaden

Ein 56-Jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstag auf der Bundesstraße bei Weichering einen Unfall.

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstag mit seinem Fahrzeug an einer Brücke an der B16 bei Weichering hängen geblieben. Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 56-Jährige gegen 12.45 Uhr von Neuburg kommend in Richtung Weichering unterwegs. Auf Höhe Maxweiler blieb er mit seinem Lastwagen mit verbauten Ladekran an der Brückenüberführung hängen und beschädigte diese. (AZ)