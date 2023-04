Lkw-Fahrer stürzt Böschung in Neuburg hinab: War es ein Hustenanfall?

Plus Der Fahrer eines Sattelzugs ist im Oktober von der Neuburger Südumgehung abgekommen und eine Böschung hinuntergekippt. Vor Gericht ging es um die Unfallursache.

Die Havarie eines Sattelzugs im vergangenen Oktober auf der Neuburger Südumgehung hatte es in sich: Der mit Altreifen beladene Lastwagen kippte nach rechts Richtung E-Center die Böschung hinunter. Eine Richtungsänderung nach links hätte viel schlimmer enden können. Jetzt wollte der 55-jährige Fahrer aus Donauwörth einen „Rabatt“ vom Amtsgericht Neuburg.

Der Kraftfahrer hätte aber beinahe das Gegenteil erreicht. Mit einem Strafbefehl von 2250 Euro Geldauflage und vier Monaten Führerscheinentzug war er nicht einverstanden gewesen. Vor Gericht erklärte der 55-Jährige den Unfall nicht mit Sekundenschlaf – wie am Unfallort angegeben –, sondern mit einem starken Hustenanfall. Das sei ihm erst zwei Wochen später eingefallen, „direkt nach dem Unfall stand ich unter Schock".