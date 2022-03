Lkw-Fahrer verpasst einer 81-Jährigen einen "Arschtritt"

Lastwagenfahrer wollten an der Nördlichen Grünauer Straße parken. Dabei sind sie erst mit einer Rentnerin und dann mit der Polizei ins Gehege gekommen.

Am Samstagabend wollten kurz nach 21 Uhr ein moldauischer und zwei rumänische Lastwagenfahrer mit ihrem Transporter auf einem Parkplatz an der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg zum Übernachten parken. Dabei ist es mit einer 81-jährigen Anwohnerin zu einem Streit gekommen - und später musste sogar die Polizei eingreifen.

Wie es im Polizeibericht heißt, habe ein Rumäne der Dame einen „Arschtritt“ verpasst. Als die Polizei gerufen wurde, wollte der Beschuldigte seine Personalien nicht preisgeben. Es kam sogar so weit, dass er bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren vorübergehend gefesselt werden musste.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Jetzt geht es darum zu klären, warum der Streit ausgebrochen war. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (nr)