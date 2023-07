Neuburg

12:00 Uhr

Lkw-Oldtimer in Neuburg: Aus Liebe zu Lastwagen und ihrer Leistung

Plus Michael Kleinert begrüßte Oldtimer-Freunde aus Süddeutschland in Neuburg. Die Community kämpft gegen Bürokratie und Zeitgeist.

Von Winfried Rein

Die Liebe zu Oldtimer-Fahrzeugen werde er niemals aufgeben, das weiß Michael Kleinert ganz sicher. Der Neuburger Spediteur ist Sammler und Kenner klassischer Lastwagen aller Art. Mit Freude begrüßte er jetzt 30 Gleichgesinnte, die trotz Hitze zu seinem 11. Neuburger Veteranentreffen angereist waren.

Es gibt große Events wie im mittelfränkischen Wörnitz, „aber die kleinen privaten Treffen haben das bessere Flair“, so die Erfahrung von Michael Stührenberg. Deshalb hat der Mitarbeiter des Fachmagazins „Last und Kraft“ seinen Lkw MAN 19.281 (Baujahr 1982) termingerecht zu Michael Kleinerts „Veteranenhof“ am Schleifmühlweg gesteuert. Die alten Nutzfahrzeuge seien unverzichtbar gewesen beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, so Stührenberg, „aber Bürokratie und Ideologie machen uns massiv zu schaffen". In Rüsselsheim habe die Grüne Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid das traditionelle Klassikertreffen auf den Opel-Wiesen untersagt.

