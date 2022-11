Lockdown-Verstöße im Raum Neuburg: Jetzt muss die Billigkette Tedi zahlen

Plus Die Billigkette Tedi hatte drei Läden im Raum Neuburg geöffnet, obwohl dies wegen der Corona-Vorschriften verboten war. Jetzt stehen die rechtlichen Folgen fest.

Vor gut eineinhalb Jahren war die Welt gefühlt noch eine andere. Ein strenger Corona-Lockdown brachte zahlreiche Vorschriften mit sich, die sich teils wöchentlich änderten. Händler mussten ihre Läden zeitweise komplett geschlossen halten, falls ihr Sortiment nicht bestimmten Anforderungen entsprach. In der ersten Märzwoche 2021 durften neben Supermärkten eigentlich nur Friseure sowie Bau- und Gartenmärkte öffnen. Die Billigkette Tedi, bekannt für Ein-Euro-Angebote, empfing trotz dieser Vorschrift weiterhin Kunden. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen waren drei Läden weiterhin geöffnet, obwohl dies zum damaligen Zeitpunkt verboten war – zum Unmut der örtlichen Einzelhändler, die ihre Läden regelkonform geschlossen hielten. Monatelang hat der Vorfall das Ordnungsamt sowie das Neuburger Amtsgericht beschäftigt. Jetzt, gut eineinhalb Jahre später, stehen die rechtlichen Folgen für Tedi fest.