Lockerungen: Neuburger Parkbad lässt wieder mehr Besucher hinein

Gute Nachricht für Schwimm- und Saunafreunde in Neuburg und der Region: Das Parkbad lässt ab Donnerstag, 27. Januar, wieder mehr Besucherinnen und Besucher hinein. Wie das Bad am Mittwoch mitteilt, dürfen dann wieder 200 Bade- und 25 Saunagäste gleichzeitig ins Bad. Möglich mache dies die Kabinettsitzung vom Dienstag, die zu dem Ergebnis kam, die Auslastung von 25 auf 50 Prozent anzuheben. Zuletzt waren aufgrund der Corona-Maßnahmen lediglich 109 Personen im Bad und 15 Personen in der Sauna zugelassen.

Immer wieder kam es aufgrund dessen zu langen Warteschlangen vor dem Eingang und Beschwerden der Kundinnen und Kunden. Mit einer neuen Regelung wollen die Stadtwerke darauf reagieren – auf der Internetseite soll die voraussichtliche Wartezeit angegeben werden. (ands)

