Long-Covid-Gruppe in Neuburg: „Man wird im Stich gelassen“

Sie wäre so gerne auf den Christkindlmarkt am Neuburger Karlsplatz gegangen. Aber die vielen Menschen, die Lichter, die Musik? „Ich kann die Reize nicht mehr verarbeiten“, sagt die Frau. „Ich würde danach zwei Tage im Bett liegen.“ Hier, in dieser Runde, muss sie sich nicht weiter erklären - jeder, der in diesem Kreis sitzt, weiß mehr oder weniger, wovon sie spricht. Es ist ein Dienstagvormittag im Vereinsheim des TSV Neuburg im Englischen Garten. Fünf Frauen und ein Mann sitzen rund um Doris Reichardt. Die Leiterin der Gesundheitssport-Abteilung des TSV führt den neuen, monatlichen Long-Covid-Gesprächskreis. Diejenigen, die unter den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden, können sich in dieser Runde austauschen. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie sehr die Betroffenen leiden, auch Jahre nach der Pandemie.

