Neuburg

vor 16 Min.

"Love Scamming": Enttäuschte Liebe im Internet landet vor Neuburger Gericht

Vor dem Neuburger Amtsgericht wird ein Fall von "Love Scamming" verhandelt. Der Täter muss eineinhalb Jahre in Haft.

Plus Alleinstehende Frauen überweisen „Love Scammern“ hohe Geldbeträge. Das Amtsgericht Neuburg verhängt eineinhalb Jahre Haft gegen einen Nigerianer.

Von Winfried Rein

Mit „Love Scamming“ täuschen Betrüger im Internet meist alleinstehenden Frau Gefühle vor und überreden sie zu hohen Geldüberweisungen. Jetzt stand ein 26-jähriger Nigerianer vor dem Amtsgericht Neuburg. Vier Frauen hatten rund 16.000 Euro auf sein Konto bei der Postbank überwiesen. Amtsgerichtsdirektor Christian Veh verurteilte ihn wegen Geldwäsche zu eineinhalb Jahren Haft.

Der Afrikaner ist seit sieben Jahren in Deutschland, hat kein Asyl erhalten, aber eine Aufenthaltsgestattung. Er wohnt in der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft. In der kriminellen Masche der „Love Scammer“ (Betrüger) übernahm er die Rolle des Geldwäschers. Die von den Opfern überwiesenen Beträge leitete er auf Konten im Ausland weiter oder hob das Geld teilweise ab.

