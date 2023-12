Machen Sie mit: Die NR sucht den schönsten Christbaum

"So ein schöner Baum" heißt es in diesen Tagen sehr oft rund um Neuburg. Die Neuburger Rundschau sucht den schönsten Christbaum 2023.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, des Friedens, der Freude und der Familie. Eines darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen: der Christbaum, der für viele das Herzstück der Weihnachtsdekoration ist. Und wie es gute Tradition ist, wird "der schöne Baum" ordentlich gelobt. Warum also den schönen Baum nicht mal richtig herzeigen?

Dieses Jahr organisiert die Neuburger Rundschau ein virtuelles Christbaumloben. Und das geht so: Schicken Sie uns ein Bild von Ihrem wunderschönen geschmückten Christbaum – ob traditionell mit Strohsternen und Kugeln, kunterbunt mit Selbstgebasteltem, ob mit Familienerbstücken an den Zweigen oder witzigen modernen Ornamenten. Wir sind gespannt auf die schönen Christbäume aus der Rundschau-Region, die wir in einer Bildergalerie auf unserer Seite www.neuburger-rundschau.de/bilder veröffentlichen.

So können Sie mitmachen: Schicken Sie uns ein Foto Ihres Christbaums

Das Loben funktioniert dann so: Nehmen Sie – allein oder gemeinsam mit der Familie – ein Kaltgetränk zur Hand und klicken sich durch unsere Bildergalerie. Dort können Sie darüber abstimmen, welcher von den schönen Christbäumen denn nun der allerschönste ist.

Übrigens: Die erste Erwähnung eines Weihnachtsbaums stammt möglicherweise aus dem Jahr 1419. Die Bäcker von Freiburg im Breisgau sollen nach dieser unbelegten Angabe einen Baum mit allerlei Naschwerk, Früchten und Nüssen behängt haben, den die Kinder an Neujahr abernten durften. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Brauch – zuerst in den Städten, dann auf dem Land – zu einem festen Bestandteil des Weihnachtsfestes in Deutschland. Unter seinen Zweigen werden die Geschenke ausgelegt und der Baum festlich geschmückt.

NR sucht den schönsten Christbaum: Abstimmung läuft bis 7. Januar

Wenn das gute Stück also steht und Sie vermutlich ohnehin ein Foto für diejenigen machen, die es über die Feiertage nicht in Ihre festliche Stube schaffen, dann senden Sie doch über das Weihnachtswochenende, spätestens bis 26. Dezember um 18 Uhr, auch an die Redaktion Ihr Bild an redaktion@neuburger-rundschau.de. Die Abstimmung startet am Mittwoch, 27. Dezember, um 16 Uhr und endet am Sonntag, 7. Januar 2024, um 22 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Bitte vergessen Sie nicht, uns zu schreiben, wo Ihr Christbaum steht und ob es vielleicht eine wissenswerte Besonderheit gibt. Wir freuen uns aufs Fest und auf einen Blick auf Ihren Christbaum. (fene)