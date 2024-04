Mädchen (7) bricht sich bei Sturz vom Rad den Arm

Eine Siebenjährige aus Neuburg stürzt mit dem Fahrrad schwer. Sie wird in der Notaufnahme behandelt. Ihr Arm ist gebrochen.

Unschönes Ende einer Fahrt mit dem Fahrrad für eine Siebenjährige aus Neuburg: Das Mädchen nutzte vermutlich das schöne Wetter für eine Ausfahrt auf dem Rad. In der Heinrichsheimstraße stürzt sie allerdings so schwer, dass sie sich den Arm bricht. Laut Polizei war niemand anderes an dem Unfall beteiligt.

Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht und dort verarztet. Ein Sachschaden entstand nicht.(AZ)

