Mäharbeiten auf B16 übersehen: Autofahrer kracht in Neuburg auf Stauende

Unfall auf der B16 in Neuburg: Ein Autofahrer übersieht ein Stauende und kracht in den Vordermann.

Ein Autofahrer übersieht auf der B16 in Neuburg ein Stauende und kracht in den Vordermann. In der Folge kommt es zu Behinderungen auf der Bundesstraße.

Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr fanden auf der Bundesstraße 16, auf Höhe der Sankt-Andreas-Straße in Neuburg, Mäharbeiten statt. Diese führten laut Polizei dazu, dass sich der Verkehr in Fahrtrichtung Ingolstadt staute. Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen hatte offensichtlich das Stauende übersehen und krachte mit der Fahrzeugfront in das Auto eines 48-jährigen Neuburgers. Dessen Fahrzeug wurde wiederum in das Heck des Fahrzeugs eines 33-jährigen Manns es aus dem Landkreis Donau-Ries geschoben. Unfall auf der B16 in Neuburg: Autofahrer fährt auf Stauende auf Der 48-jährige Neuburger wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Die B16 musste infolge der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Unfallfahrzeuge für circa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde in diesem Zeitraum von den Feuerwehren aus Straß-Moos und Neuburg umgeleitet. (AZ)

