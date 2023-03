Männer versuchen Alkohol im Wert von 900 Euro zu klauen

Zwei Männer haben versucht, Spirituosen im Wert von etwa 900 Euro zu klauen.

Zwei Männer haben versucht, Spirituosen im Wert von etwa 900 Euro zu klauen. In einem Geschäft im Südpark wurden die Diebe ertappt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei fand am Mittwochvormittag noch weitere Gegenstände, für die die Männer keine Quittung vorlegen konnten. Das Diebesgut konnte zu anderen Geschäften im ganzen Stadtgebiet Neuburg zugeordnet werden und hatten einen Wert von rund 100 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch