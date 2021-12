Neuburg

vor 33 Min.

Märchen, Musik & Schauspiel im Stadttheater Neuburg: Das sind die "Starken Stücke" 2022/2023

Plus Das Programm für die neue Saison im Stadttheater Neuburg steht fest – dabei wird im Spielplan 2022/2023 einiges nachgeholt, was zuletzt coronabedingt nicht stattfinden konnte. Gleichzeitig werden nun auch die Preise für die Abonnements angepasst.

Es war das Jahr, in dem sich die Dinge wiederholten. Corona, Lockdown, Auflagen, die Krise – und wieder hatte das kulturelle Neuburg mit Einschränkungen zu kämpfen. Wieder wurden Auftritte reihenweise storniert. Vier Fünftel an Theateraufführungen konnten nicht stattfinden. Und wieder muss Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl einen Spielplan unter Vorbehalt veröffentlichen. Zu unberechenbar die Pandemie. 2022/2023 spiegelt als Abo-Spielplan also einiges von dem wider, was in den vergangenen Monaten verschoben werden musste. Marieluise Kühnl spricht von einer „Mischung aus Verschiebungen aus dieser und letzter Spielzeit“, dazu einige Stücke, die neu dazu gekommen sind. Nichtsdestotrotz freuen sich die Kulturausschussmitglieder auf die kommende Saison, die mit einem vielseitigen Programm von 30 Vorstellungen reine Lust auf Theater, Kabarett und Märchen macht.

