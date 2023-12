Neuburg

vor 33 Min.

Mal milde, mal hart: Behandelt der Kulturausschuss alle Förderanträge gleich?

Der Neuburger Kulturausschuss will Förderrichtlinien in Zukunft besser durchsetzen und das Kulturamt entlasten.

Plus Für Kulturförderungen gibt es in Neuburg klare Richtlinien. Wer sich nicht daran hält, bekommt keinen Zuschuss. Oder etwa doch?

Von Anna Hecker

Ein bisschen undurchsichtig wirkt das Ganze ja schon. Da gibt es in der Kulturstadt Neuburg seit September 2021 klare Richtlinien, unter welchen Bedingungen künstlerische Projekte gefördert werden können oder nicht. Scheint eindeutig: Hält man sich an die Spielregeln, wird der Antrag geprüft, wenn nicht, ist der Antrag eben ungültig. Dazu gehört es, eine bestimmte zeitliche Frist einzuhalten und angeforderte Unterlagen einzureichen. So die Theorie. In der Praxis zeigt sich nun aber ein anderes Bild. Während der Kulturausschuss bei den Richtlinien bei einigen Anträgen beide Augen zudrückte, werden andere - mit Argumentation auf die Förderrichtlinien - abgelehnt. Wird in Neuburg also mit zweierlei Maß gemessen?

Konkret kam die Frage in der jüngsten Sitzung des Neuburger Kulturausschusses auf den Tisch, als über einen Antrag entschieden werden musste. Eingereicht wurde dieser von Noppo Heine, der auf eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 7000 Euro für sein Gitarrenfestival im Jahr 2024 hoffte. Inhaltlich so weit alles in Ordnung. Doch der Antrag kommt deutlich zu spät. Denn laut Förderrichtlinien müssen solche Anträge, die Projekte im Jahr 2024 betreffen und eine Fördersumme von 3000 Euro übersteigen, bis spätestens 30. September eingereicht werden. Das Gremium sagt klar: Antrag zu spät, abgelehnt!

