Malen gegen den Stress: Anita Reng zeigt ihre Kunstwerke im Café Wort.Schatz

Anita Reng stellt im Café Wort.Schatz in Neuburg zahlreiche Kunstwerke aus. An das allererste Bild, das sie je gemalt hat, kann sie sich noch gut erinnern.

Bunte Formen, klein verspielt, mit kindlicher Freude aufs Papier gebracht: So könnte man die Bilder von Anita Reng beschreiben, die liebevoll an einer Schnur festgesteckt im Café Wort.Schatz in Neuburg hängen. Es ist die besondere Ausstellung einer Künstlerin, die bisher nur im Verborgenen gemalt hat. Nun zeigt Reng, was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist, wenn sie ihrer Kreativität freien Lauf ließ.

Schon mit 14 Jahren begann die Neuburgerin zu malen, an ihr erstes Motiv erinnert sie sich noch ganz genau: ein großer Rosenbusch, mit Bleistift gezeichnet, detailverliebt bei den kleinen Blättern und Blüten. Noch heute ruht das Bild in der Mappe der 65-Jährigen. Seitdem hat sie viel ausprobiert: "Ich male, bastle, schreibe Gedichte und Romane." Ein 1000 Seiten dickes Manuskript, nur mit der Hand geschrieben, lagert in ihrer Schublade. "Ich stamme aus einer kreativen Familie", sagt Reng lachend, auch ihre Geschwister strickten, malten und schrieben poetische Texte.

Reng selbst war Textilverkäuferin, später wechselte sie in die Altenpflege und arbeitete im Bereich der Kurzzeitpflege. "Das habe ich geliebt", sagt sie mit leuchtenden Augen, "ich habe gemerkt, dass man dort wirklich etwas Gutes bewirken kann." Die Arbeit sei jedoch sehr fordernd gewesen, weshalb sie in ihrer Freizeit nach Ausgleich suchte - und ihn durch kreatives Schaffen fand. "Damit konnte ich Stress immer am besten abbauen."

Malen war für Reng schon immer die Zeit, in der sie alles um sich herum vergessen konnte, "dann bin ich einfach nur ich". Auch in dunklen Zeiten, als sie vor einigen Jahren im Krankenhaus war, half ihr der kreative Prozess gesund zu werden. Damals wurde bereits der Grundstein für eine Form der Malerei gelegt, die nun auch in der Ausstellung zu sehen ist: das Verzieren von Holzobjekten. "Ein Arzt brachte mich damals auf die Idee", erinnert sich Reng.

Anita Reng stellt im Café Wort.Schatz in Neuburg aus

Im vergangenen Jahr begann sie schließlich mit den Motiven, die im Wort.Schatz zu sehen sind. Es sind Motive, die zum Entdecken einladen. Denn die bunten Muster, die auf den ersten Blick willkürlich gewählt scheinen, verstecken klare Motive. Auf einem ist eine Sonne zu entdecken, auf dem nächsten ein Käfer oder Gesichter. Neben den großflächigeren Holzflächen gibt es auch 100 Stück Bilder, die auf Papier gemalt wurden.

Alle sind sie mit Bleistift vorgezeichnet, dann erst kommen die Farben dazu. 160 Holzstifte unterschiedlicher Farben besitzt Reng. Mit welchem Ton sie beginnt, entscheidet sie nicht bewusst: "Ich greife einfach nach einer Farbe und dann lege ich los." So sei es generell während ihres Malprozesses. Die Rentnerin lässt die Motive einfach entstehen, einen Plan gibt es davor nicht.

Der Schritt, nun mit ihren Werken nach außen zu gehen und sie Interessierten zu zeigen, bedeutet Reng viel. Denn das eigene positive Gefühl, das sie selbst beim Malen verspürt, möchte sie an den Betrachter weitergeben. In ihren Bildern steckt eine klare Botschaft, wie die Künstlerin selbst sagt: "Ich möchte den Menschen mitteilen, dass nicht nur der Mensch zählt, sondern auch das Andere drumherum."

Die Werke von Anita Reng können zu den regulären Öffnungszeiten des Café Wort.Schatz am Donaukai betrachtet werden. Diese sind montags bis freitags immer von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Außerdem jeden Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr. Zudem können Kalender und Postkarten von Anita Reng erworben werden.