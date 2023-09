Neuburg

Manfred Weber in Neuburg: "Ohne Europa gehen die Lichter aus"

Plus Der EVP-Chef beschwört in Neuburg den Zusammenhalt gegen Abschwung und Autokraten. Matthias Enghuber sieht "Kampf um das Kreiskrankenhaus".

Von Winfried Rein

"Europa braucht eine kraftvolle Stimme in der Welt." Dieser Wunsch des CSU-Europapolitikers Manfred Weber ist bekannt, und in Neuburg wiederholte er ihn am Samstagnachmittag in markanter Rede. Außerdem sorgt er sich sehr um Wirtschaft und Wohlstand und berichtete von seinen Erlebnissen in der Ukraine. Über den Fall Aiwanger fiel kein Wort.

Der Wahlkampf zur Landtagswahl am 8. Oktober nimmt Fahrt auf. Während Staatssekretär Roland Weigert ( Freie Wähler) mit 30 Begleitern Richtung Rennertshofen radelte, bereitete Matthias Enghuber ( CSU) mit der Jungen Union den Weber-Auftritt am Schrannenplatz vor. Gut 200 Besucher wollten ihn sehen, darunter OB Bernhard Gmehling sowie die früheren Abgeordneten Rudolf Peterke und Eugen von Redwitz.

