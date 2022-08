Neuburg

Mangelware Glasflaschen: Weinhändlerin spürt Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Ina Bergbauer-Zagel von Getränke Bergbauer verkauft rund 300 verschiedene Weinsorten in ihren Neuburger Geschäften in der Innenstadt und der Münchener Straße.

Von Anna Hecker

„In diesem Haus geht der Wein nicht aus“, sagt Ina Bergbauer-Zagel. Die Inhaberin von Getränke Bergbauer in Neuburg bezieht sich damit auf die aktuelle Situation, in der sich die Getränkebranche befindet. Denn durch den Krieg in der Ukraine gibt es teilweise bei Glasflaschen Lieferprobleme. Und auch Etiketten waren immer mal wieder Mangelware.

