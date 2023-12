Mann bedroht Spaziergänger in Neuburg mit einer Gabel

Ein Spaziergänger hat an Heiligabend einen Spaziergänger am Donauufer mit einer Gabel bedroht. Die Polizei erwischte den Angreifer.

An Heiligabend wurde ein Mann in Neuburg nach einem versuchten Angriff auf einen Spaziergänger festgenommen. Laut Zeugenaussage bedrohte der 29-Jährige den 49-jährigen Spaziergänger am Donauufer mit einer Gabel. Dieser setzte sich zur Wehr, weshalb sich der Angreifer zunächst entfernte. Er konnte im Laufe einer Fahndung durch eine Polizeistreife angetroffen werden.

Betrunkener Mann greift Spaziergänger in Neuburg mit Gabel an

Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Der 29-Jährige verbrachte die Nacht zur Unterbindung weiterer Angriffe in Polizeigewahrsam. Der Spaziergänger blieb unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

