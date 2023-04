Mann fährt in Neuburg in parkendes Auto: fünf Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Neuburg werden vier Mitfahrer und der Fahrer am Samstag schwer verletzt. Der Mann war wohl zu schnell gefahren.

Zu einem Unfall mit fünf Schwerverletzten ist es am Samstagabend in Neuburg gekommen. Ein 33-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und fuhr in ein parkendes Auto, wie die Polizeiinspektion Neuburg an der Donau mitteilte. Er war ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Matthias-Bauer-Straße.

Jugendliche Mitfahrer wurden bei Unfall in Neuburg schwer verletzt

Im Auto fuhren vier Personen mit, darunter drei Jungendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Alle wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso wie der Fahrer. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht und befinden sich nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr.

In den Einsatz war ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingebunden, es waren zudem drei Rettungshubschrauber vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ermittelt zu dem Unfall. (AZ)