Mann fährt vormittags mit über 2,5 Promille durch die Neuburger Innenstadt

Die Polizei hält in Neuburg einen Radler auf, der vormittags mit mehr als 2,5 Promille in der Innenstadt unterwegs ist.

Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr haben Beamte der Polizei Neuburg am Elisenplatz einen Fahrradfahrer festgestellt, der in Schlangenlinien auf dem dortigen Gehweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. (AZ)