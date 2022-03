Mann fährt unter Drogeneinfluss durch Neuburg

Ein 45-jähriger Autofahrer ist unter Drogeneinfluss durch Neuburg unterwegs.





45-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Neuburg: In der Nacht vom 10. auf den 11. März wurde ein Autofahrer in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei machte der Fahrzeugführer einen sehr verwirrten Eindruck auf die kontrollierenden Beamten, so informiert die Polizei.

Autofahrer in Neuburg unter Drogen

Anweisungen konnte er nicht folgen. Die anschließende Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab Hinweise auf den Konsum von Drogen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Pkw-Fahrer erwartet neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot. (nr)