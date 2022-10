Neuburg

Mann feuert mit Schreckschusspistole aus einem Fenster

Ein Mann feuert mit einer Pistole aus dem Fenster: Das meldete ein Zeuge der Polizei in Neuburg. Am Ende war alles zum Glück nicht ganz so dramatisch.

Ein Anwohner an der Münchner Straße hat am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit einer Pistole aus einem Fenster des gegenüberliegenden Hauses gefeuert hat. Als er ihn darauf ansprach, wurde er selbst mit der Pistole bedroht. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Der Neuburger zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv Die eingesetzten Polizeistreifen sahen vor dem Anwesen einen 31-jährigen Neuburger, der sich bald als der gemeldete Schütze herausstellte. Nachdem dieser den Einsatzkräften gegenüber sehr aggressiv war und diese beleidigte, wurde er von den Polizisten fixiert und gefesselt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Neuburger laut Polizei einen verbotenen Dolch mit dabei, der ihm von den Beamten abgenommen worden ist. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Einsatzkräfte die benutzte Schreckschusswaffe sowie eine Armbrust mit zugehörigen Pfeilen; beides wurde beschlagnahmt. Der Mann aus Neuburg kam ins Klinikum nach Ingolstadt Der alkoholisierte Täter befand sich während des Einsatzes laut Polizei offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er kam mit einem Rettungswagen unter Polizeibegeleitung ins Klinikum Ingolstadt. Den 31-jährigen Neuburger erwartet nach bisherigen Erkenntnissen ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz. (AZ)

