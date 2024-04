Mann geht Jugendliche vor Neuburger Schnellimbiss an

Ein unbekannter Täter beleidigt vor einem Schnellimbiss in Neuburg zwei Jugendliche und zieht einen am Ohr. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Mann.

Vor einem Schnellimbiss in der Neuburger Luitpoldstraße ist es am Ostersonntag gegen 18.10 Uhr zu einer zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Dabei beleidigte laut Polizei der unbekannte Täter zwei Geschädigte im Alter von 14 und 15 Jahren und zog den Jüngeren der beiden am Ohr. Ein hinzugekommener Passant wollte die beiden Jugendlichen verbal unterstützen und wurde daraufhin beleidigt und bedroht.

Streit vor Schnellimbiss in der Neuburger Luitpoldstraße

Der unbekannte Täter wird auf ca. 30 Jahre, stämmig mit Dreitagebart und mit ausländischem Akzent beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein graues kariertes Hemd. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)