Mann klaut Bohrmaschine und wirft sie Angestellten an den Kopf

Ein Angestellter eines Baumarktes Am Südpark in Neuburg wurde am Donnerstag gegen 17.50 Uhr auf eine ausgelöste Diebstahlsicherung im Außenbereich aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter eine Bohrmaschine im Wert von rund 100 Euro über den Zaun in ein Gebüsch geworfen. Als der Angestellte sich im Gebüsch auf die Suche nach der Maschine machte, kam es zum Zusammentreffen mit dem Täter.

Dieser warf dem 28-jährigen Angestellten die Packung mit der Maschine an den Kopf und flüchtete zu Fuß. Der Baumarkt-Mitarbeiter wurde hierbei leicht verletzt. Wie die Polizei in Erfahrung brachte, wurde der Täter von zwei Rollerfahrern beobachtet, wie er mit einem Auto davon fuhr.

Die Polizei Neuburg sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Explizit werden die beiden Rollerfahrer gesucht, die den Täter beim Wegfahren mit dem Auto sahen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)