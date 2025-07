Mann klaut Duftspray

Ein 36-jähriger Neuburger ist am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße in Neuburg bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Laut Angaben der Polizei, wurde der Mann um 18.45 Uhr dabei beobachtet, wie er ein Duftspray im Wert von 2,30 Euro aus der Verpackung nahm und in seine Hosentasche steckte.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl

Nach Verlassen des Kassenbereiches wurde er von Verantwortlichen des Marktes angesprochen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)