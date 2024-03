Mann klaut sieben Dosen Bier aus Neuburger Supermarkt

Ein Mann will einen Neuburger Markt verlassen, ohne seine Bierdosen zu bezahlen. Hinter der Kasse wird der Dieb erwischt.

Ein 42-jähriger Mann aus Neuburg hat am 29. Februar in einem Verbrauchermarkt in der Adlerstraße mehrere Bierdosen entwendet. Das teilte die Polizei mit.

Mann versucht in Neuburger Supermarkt Bier zu klauen

Gegen 12.15 Uhr wurde der 42-Jährige von einem Angestellten beobachtet, als er sieben Dosen Bier in eine Tasche steckte und damit den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Nach dem Kassenbereich wurde er jedoch angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Diebesgut im Wert von rund zehn Euro wurde sichergestellt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 42-Jährige wieder entlassen. (AZ)