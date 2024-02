Mann schummelt bei Führerscheinprüfung - und kassiert Strafanzeige

Mithilfe seines Smartphones sowie eines Komplizen hat ein 41-Jähriger versucht, bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Neuburg zu schummeln.

Ein Mann ist am Mittwochvormittag bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Neuburg beim Schummeln erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der verantwortliche Prüfer gegen 10.42 Uhr per Messgerät eine deutliche Handstrahlung bei dem 41-Jährigen. Nachdem der Verdacht nahe gelegen war, dass der Mann mit einem technischen Gerät ausgestattet war, wurde die Polizei hinzugezogen.

Ihm droht Strafanzeige: Mann schummelt bei Führerscheinprüfung in Neuburg

Die Beamten stellten bei dem 41-Jährigen ein Smartphone mit Kamera fest, über das er mit einem Helfer verbunden war. Dieser wiederum half dem Eichstätter offenbar bei der Beantwortung der Fragen. Noch vor Ende der eigentlichen Prüfung war diese für den Mann damit beendet. Das Gerät wurde sichergestellt und die Personalien des 41-Jährigen festgestellt. Anschließend wurde er wieder entlassen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)