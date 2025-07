Mann stiehlt Parfüm in Neuburger Verbraucher-Geschäft – Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Ein 51-jähriger Mann aus Neuburg ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße beim Diebstahl ertappt worden.

Neuburg: Mann stiehlt Parfüm und Deo in Verbrauchermarkt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg steckte der Mann zunächst ein Parfüm in seine Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Mitarbeiter daraufhin ansprach, wurde weiteres Diebesgut – ein weiteres Parfüm sowie ein Deo – bei ihm entdeckt. Der Gesamtwert der entwendeten Waren liegt bei rund 15 Euro. Der Mann wird nun wegen Diebstahls angezeigt. (AZ)