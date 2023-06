Mann unter Drogeneinfluss mit Kleintransporter in Neuburg unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle bemerkte die Polizei ein auffälliges Verhalten bei dem 31-Jährigen.

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 31-Jährigen in Neuburg erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann gegen 1.15 Uhr in der Augsburger Straße in Fahrrichtung Wagenhofen mit einem Kleintransporter unterwegs. Bei einer Kontrolle bemerkten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Schwabmünchner.

Mann unter Drogeneinfluss am Steuer in Neuburg unterwegs

Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutabnahme durchgeführt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. (AZ)