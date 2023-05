Neuburg

Mann verletzt sich bei Prügelei in Neuburger Disco

In Neuburg haben sich wohl zwei Männer in der Disco geprügelt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es offenbar in einer Disco in Neuburg zu einer Schlägerei, die für einen Neuburger mit einer Platzwunde endete. Und dann?

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde der hiesigen Polizeidienststelle eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern mitgeteilt. Dieso sollte in einer Diskothek in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg stattgefunden haben. Als die Polizisten zur Disco kamen, trafen sie einen 47-jährigen Neuburger mit einer Platzwunde am Kopf an. Der Mann wollte gegenüber der Polizei allerdings weder Angaben zu seinem Kontrahenten noch zum Ablauf der Auseinandersetzung machen. Die Gäste der Disco konnten ebenfalls keine Hinweise beisteuern, berichtet die Polizei. Nach Schlägerei in Neuburger Disco: Mann behindert Rettungskräfte Wegen der Kopfplatzwunde des 47-jährigen Neuburgers rief man für diesen einen Rettungswagen, der kurz darauf eintraf. Ein 24-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Oberhausen zeigte sich mit dem Einsatz des Rettungswagens aber nicht einverstanden und stellte sich demonstrativ auf den Gehweg. Dadurch erschwerte er den Rettungskräften das Einparken. Erst nachdem die Rettungssanitäter Blaulicht und Martinshorn betätigt hatten, ging der Mann beiseite. Als die Rettungskräfte ausstiegen und mit der medizinischen Versorgung des verletzten Mannes beginnen wollten, beleidigte und bedrohte sie der 24-Jährige. Als eine Polizeistreife dies unterbinden wollte, ergriff der Mann die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Den Oberhausener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Behinderung von hilfeleistenden Personen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

