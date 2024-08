Mann verletzt wohl Familienangehörige mit Messer schwer

In Neuburg ist am Donnerstagvormittag ein Streit eskaliert, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 10.40 Uhr fuhr die Polizei die Adresse eines 39-Jährigen an, um einer von dort ausgegangenen Drohung gegen eine Behörde nachzugehen, wie die Polizei berichtet. Nach einer ersten Ansprache durch die Polizei erfolgte dann in der Wohnung eine zunächst verbale Auseinandersetzung. In der Folge verletzte der Tatverdächtige seine Familienangehörigen dann offenbar mit einem Messer.

Der 39-Jährige konnte von der Polizei noch in der Wohnung an der Ostendstraße überwältigt und festgenommen werden. Während der Bruder nach der Behandlung einer Schnittverletzung aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte, musste der 71-jährige Vater noch am Nachmittag operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige heute einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft aufgrund des Verdachts des versuchten Totschlages in zwei Fällen anordnete. Der 39-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (AZ)