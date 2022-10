Mann vor Pizzeria in Neuburg zu Boden gestoßen und getreten

Ein 39-Jähriger wurde nach dem Verlassen einer Pizzeria in Neuburg von vier Männer zu Boden gestoßen und anschließend mit den Füßen getreten.

Auseinandersetzung vor einer Pizzeria in Neuburg. Dabei wurde ein 39 Jahre alter Mann leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, verließ am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein 39-jähriger Neuburger eine Pizzeria in der Richard-Wagner-Straße in Neuburg. Auf dem Gehweg vor der Pizzeria wurde die Person aus derzeit unbekannten Gründen von vier bislang unbekannten Tätern von hinten zu Boden gestoßen. Der Geschädigte soll anschließend am Boden liegend mit Fußtritten gegen den Bauch attackiert worden sein. Zudem erlitt der Neuburger eine oberflächliche Schnittverletzung am Rücken. Die Person wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die vier Täter, die vor der Pizzeria in Neuburg einen Mann verletzt haben, sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein

Die vier Täter werden durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben: männlich, zwischen 22 und 25 Jahre alt, zwei Personen sollen eine schwarze Lederjacke getragen haben, eine Person soll einen schwarzen Zopf mit seitlich kurz rasierten Haaren tragen. Die Polizei Neuburg ermittelt nun aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Rufnummer: 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)