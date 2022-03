Mann wird in Neuburg niedergeschlagen und von Passantin gefunden

Eine aufmerksame Bürgerin findet in Neuburg einen Mann am Boden, der niedergeschlagen wurde und ins Krankenhaus muss. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagabend gegen 19.45 Uhr fand eine Passantin am Herzog-Philipp-Ludwig-Weg, in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes, einen am Boden liegenden Mann, der am linken Auge ein Hämatom aufwies. Aufgrund seiner offensichtlichen Verletzung verständigte die aufmerksame Bürgerin laut Polizei den Rettungsdienst, sodass der Mann ins Krankenhaus kam. Dort nahm sich auch die Polizei Neuburg der Angelegenheit an, da der Mann vermutlich niedergeschlagen wurde.

Mann in Neuburg niedergeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Die Verständigung mit dem 27-jährigen Rumänen gestaltete sich als schwierig, da dieser knappe 2,5 Promille aufwies und der deutschen Sprachen nicht mächtig war. Die Umstände der Tat sind derzeitig noch unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (nr)