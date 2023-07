Mann zieht sich bei Radunfall in Neuburg Platzwunde zu

Ein Mann war in Neuburg mit seinem Rad gestürzt. Der Rettungswagen musste gerufen werden.

Bei einem Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein Mann in Neuburg verletzt. Das teilte die Polizei mit. Am 26. Juli gegen 15.50 Uhr war ein 48-jähriger Mann mit seinem Fahrrad im Bereich Elisenplatz in Neuburg unterwegs. Hierbei rutschte der Vorderreifen des Fahrrades auf dem dortigen Kopfsteinpflaster weg, wodurch der Mann stürzte und sich eine kleine Platzwunde an der Stirn zuzog.

Zudem verspürte er Schmerzen am rechten Schulterbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden an der Lenkstange und Gangschaltung in Höhe von circa 120 Euro. Der Radfahrer war zum Unfallzeitpunkt fahrtüchtig und ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. (AZ)