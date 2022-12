Mann zückt Messer vor einer Disco in Neuburg

Erst gab es nur einen Streit, dann soll ein 30-Jähriger vor einer Disco in Neuburg ein Messer gezückt haben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 5.10 Uhr ist es am Samstag vor einer Disco an der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann am Ende ein Messer gezückt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, gab es zunächst einen verbalen Streit zwischen zwei Personen. Einer der beiden, ein 30-Jähriger aus Neuburg, ging nach dem Streit zunächst weg, kehrte dann aber wieder zurück.

Ein 30-Jähriger soll eine unbekannte Person mit einem Messer bedroht haben

Anschließend hat er laut Polizeibericht eine bislang unbekannte Person mit einem Messer bedroht. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnten währenddessen eingreifen, dennoch gelang dem Verdächtigen zunächst die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann allerdings kurze Zeit später im Bereich des Tatorts ermittelt werden. Da der 30-Jährige zudem einen Polizeibeamten beleidigte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)