Neuburg

vor 17 Min.

Maria-Ward-Schule in Neuburg nimmt an Lesewettbewerb teil

Drei echte Leseexpertinnen: (von links) Johanna Neukam, Hannah Riedlberger und Hannah Buckenberger sind beim Lesewettbewerb an der Maria-Ward-Schule gegeneinander angetreten. Beurteilt wurden die drei Schülerinnen unter anderem von Lehrkraft Martina Brock.

Plus Die Maria-Ward-Schule Neuburg nimmt an dem Lesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teil. Von einer sechsköpfigen Jury wird die Schulgewinnerin gekürt.

Von Anna Hecker

Normalerweise wurde der Lesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an der Maria-Ward-Schule in Neuburg groß zelebriert: Alle sechsten Klassen trafen sich, um den jeweils zwei Klassensiegern, die um den Schulsieg kämpften, beim Vorlesen zu lauschen. Wegen der Corona-Pandemie verlief der Wettbewerb in diesem Jahr deutlich ruhiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen