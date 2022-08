Ein Schmuckstück für Marienheim: So wurde die "neue" Kirche gefeiert

Die Kirche in Marienheim ist nach der Restaurierung „wie neu“ – das wurde am Wochenende ordentlich gefeiert.

Nach monatelangem Warten ist es soweit – die Restaurierungsarbeiten an der evangelisch-reformierten Kirche in Marienheim sind abgeschlossen. Unter anderem wurden neue Balkenteile eingebaut, der Putz neu aufgetragen, die Kirche von innen und außen gestrichen und noch vieles mehr. Reparaturbeginn war bereits im März 2021, jedoch wurden die Arbeiten aufgrund von Corona und den damit verbundenen Lieferengpässen verzögert. Das Warten hat sich aber gelohnt: Die Kirche sieht aus wie neu. Unter genau diesem Namen lud Pfarrer Herbert Sperber seine Gemeinde zu einer „Wie-neu-Feier“ am vergangenen Wochenende ein. Das Fest zelebrierte aber weit aus mehr, als nur die neue Kirche.

Eingeleitet wurden die Festlichkeiten am Samstag mit dem Posaunenchor unter der Leitung von Markus Bitterwolf. Für den 28-köpfigen Chor war es seit Corona die erste Aufführung in so einem großen Rahmen. Die Moderation für den Abend übernahmen Pfarrer Herbert Sperber und sein Vorgänger Hartmut Dusse, den Sperber liebevoll „den Pfarrer in Rufbereitschaft“ nannte. „Ich freue mich, dass ich heute etwas erleben kann, von dem ich vor ein paar Monaten nur geträumt hatte“, so Dusse, der normalerweise inmitten der Bläser sitzen würde. Nach seiner Bypass-Operation wurde ihm von den Ärzten jedoch geraten, bis August noch mit dem Spielen zu warten. Von ABBA bis hin zu traditionellen Kirchenliedern begeisterten die Musikanten ihr Publikum eineinhalb Stunden lang. Neben dem Chor spielte auch Cornelia Golling an der frisch restaurierten Orgel die Lieder „My Way“ und „Heilig, heilig, heilig“ mit Bläsersolisten.

Nach der aufwendigen Sanierung innen und außen erstrahlt die Kirche in Marienheim wieder in neuem Glanz. Foto: Harald Sperber

„Die Akustik ist ideal in diesem Raum“, sagte Dusse, der von der Musik sehr bewegt und beeindruckt war. Mit dieser Meinung war er nicht der Einzige. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer nickten zur Musik ihre Köpfe und nach jedem Lied gab es tosenden Applaus. In dem kleinen, unscheinbaren Kirchensaal legte der Posaunenchor eine großartige Darbietung an den Tag. Dies wurde vom Publikum auch bestätigt, welches nach dem letzten Lied den Musikanten Standing Ovations gab. Als Zugabe beglückte der Posaunenchor die Gemeindemitglieder mit einer zweiten Runde „An Tagen wie diesen“. Zum Ausklingen des gelungenen Abends trafen sich alle auf ein Getränk, Wurstplatten und Brezeln im Jugendsaal.

Am nächsten Tag stand der zweite Teil der „Wie-neu-Feier“ mit dem „Gottesdienst-a–wengerl-anders“ auf dem Plan. Im Vergleich zum Samstag waren die Kirchenbänke spärlicher besetzt, aber davon ließ sich Pfarrer Sperber nicht beirren. Unter dem Motto: „Kirche baut einander auf“ hielt er seinen Gottesdienst und begleitete diesen auf der Gitarre. Er erzählte von den Anfängen der Gemeinde Marienheim bis hin zum Bau der Kirche, die innerhalb von einem halben Jahr erbaut und im September 1854 vollendet wurde. Viele Bürgerinnen und Bürger spielten eine entscheidende Rolle in der Gründung der Gemeinde und dem Bau der Kirche. „Leben baut sich auf, wo man miteinander und einander aufbaut.“ Sperber bezeichnete dies als Wunder und unterstrich damit die Wichtigkeit des Zusammenhalts und dem Miteinander unter den Bürgern. Sei es in Marienheim oder auf der ganzen Welt. „Wir wollen füreinander da sein. Dieses Wunder ist in uns.“

Den angesprochenen Gemeinschaftssinn wünschte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Marienheimern auch weiterhin. In seiner Rede gratulierte er der Gemeinde im Namen der Stadt Neuburg zur „neuen“ Kirche und bestätigte, dass die Restaurierung „wahrlich kein einfacher Weg“ war. Es gab nämlich viele Vorschriften, wie die Anforderungen des Denkmalschutzes, durch die die Arbeiten nur schleppend vorangingen. Doch die Gemeinde hatte es letztendlich geschafft mit einer Bausumme von 700.000 Euro. An diesem Betrag hat sich die Stadt mit 15.000 Euro beteiligt. Den Abend und somit die ganze Feier rundeten die Gemeindemitglieder mit einem Sektempfang vor der im neuen Glanz strahlenden Marienheimer Kirche ab.

