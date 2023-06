Neuburg-Marienheim

vor 48 Min.

Sechs Varianten: So könnte die B16 bei Marienheim verlegt werden

Plus Im Zuge des vierspurigen Ausbaus könnte die B16 bei Marienheim verlegt werden. Sechs Varianten liegen auf dem Tisch. Bis Jahresende soll eine Entscheidung fallen.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die B16 zwischen Neuburg und der A9 bei Manching soll vierspurig ausgebaut werden. Im Zuge dieses Vorhabens könnte sich für Anwohnerinnen und Anwohner in Neuburg, vor allem in Marienheim und Rödenhof, gravierendes ändern. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt plant, die Bundesstraße in diesem Bereich möglicherweise zu verlegen. Aktuell stehen sechs Varianten zur Auswahl, wie es mit der Verkehrsader in diesem Bereich weitergehen könnte.

In der Sitzung des Stadtrats am Dienstag waren Behördenleiter Stephan Blauth sowie Markus Witzgall, der Leiter der Planungsabteilung, zu Gast im Gremium, um den aktuellen Stand der Vorplanungen vorzustellen. Im Grunde stehen drei verschiedene Ansätze zur Verfügung. Die B16 könnte so bleiben, wie sie ist, also weiterhin zwischen Marienheim und Rödenhof verlaufen - nur eben künftig als vierspurige Bundesstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen