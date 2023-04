Neuburg

17:48 Uhr

Marktsonntag, Dult und Krammarkt füllen die Einkaufsstraßen in Neuburg

Dult, Krammarkt und Marktsonntag locken zahlreiche Besucher und Besucherinnen in die Neuburger Innenstadt.

So würden sich Stadt und Stadtmarketing die Neuburger Innenstadt wohl an jedem Wochenende vorstellen: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömen vom Schrannenplatz bis zum Oswaldplatz, stöbern durch die kleinen Läden und genießen zwischen dem Einkaufsbummel in den Straßencafés unter freiem Himmel Kaffee, Kuchen und Eis. Wenn Marktsonntag, Dult und Krammarkt sich die Hand geben, gelingt es in diesem Jahr wieder einmal, dass die Straßen voll sind – und das, obwohl sich die Frühlingssonne hartnäckig hinter grauen Wolken versteckt.

Der Schießstand an der Dult am Schrannenplatz lockte junge Besucher an, die mit dem Gewehr ihr Glück versuchten. Foto: Anna Hecker

Es ist wie immer die gelungene Kombination der drei Aktionen, die das Erlebnis für die Neuburgerinnen und Neuburger wohl so attraktiv macht. In den Straßen der Innenstadt haben zahlreiche Fieranten ihre Buden aufgebaut. Da stehen Ständer mit Ledergürteln neben Tapeziertischen, auf denen die selbst gestrickten Socken liegen. Gartenstatuen aus Holz, Backformen, aber auch Käse aus dem Feinkostbereich und eingelegtes Gemüse nach türkischer Art ziehen Schlangen von Besuchern an. Viele Händler locken mit Probierportionen, andere präsentieren Haushaltsgeräte.

