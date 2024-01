Neuburg

18:00 Uhr

Marodes Neuburger Wahrzeichen: Das Obere Tor als "Haus der Vereine"?

Plus Das Obere Tor, ein Neuburger Wahrzeichen, muss dringend saniert werden. Doch einmal mehr geht es um die Frage, was daraus werden soll und ob sich die Stadt das leisten kann.

Von Andreas Zidar

2030 steht in Neuburg ein großes Jubiläum an. Das Obere Tor, ein von Pfalzgraf Ottheinrich erbautes Wahrzeichen der Stadt, steht dann seit 500 Jahren. Doch aktuell ist unklar, in welchem Zustand sich das Bauwerk zu dieser Feier präsentieren wird. Einmal mehr ging es im Bauausschuss am Mittwoch um die Zukunft des Denkmals. Das Bauwerk, das einst den einzigen offiziellen Zugang nach Neuburg bildete, schaut von außen zwar gut aus. Doch der Innenbereich und das Dach sind marode. Will die Stadt das Tor mit seinen beiden Türmen erhalten, muss sie tätig werden - darüber sind sich die Verantwortlichen einig. Doch über allem schwebt die Frage, wie das Obere Tor künftig genutzt werden soll. Nur mit einem konkreten Plan gibt es auch eine Förderung. Erste Ideen sind bereits im Gespräch. Doch sind die finanzierbar?

Es bestehe "dringlicher Handlungsbedarf", hatte ein Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege die Stadt im vergangenen Jahr ermahnt. Das Tor, das in der Denkmalliste des Freistaates Bayern steht, dürfe man nicht verkommen lassen - so seine Botschaft. In der Folge wurde ein Ingenieurbüro mit einer Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse präsentierte Bauingenieur Gunter Köster jetzt im Bauausschuss. Wenig überraschend stellte er teils gravierende Mängel am Bauwerk fest. Die Dachhaut ist undicht, wodurch die Holzkonstruktion darunter Schaden nimmt. Die Dachlattung ist überhaupt zu schwach, stark verformt und zum Teil verrutscht. Sowohl im Torbau als auch an der östlichen und westlichen Seite ist massiv Feuchtigkeit eingedrungen - im Osten liegt dies vor allem am hangseitig anstehenden Gelände. In der Folge sind diverse Wände, Böden und Decken beschädigt und teilweise komplett verfallen. Vor allem der rechte Turm am Eingang der Hutzeldörre ist wohl einsturzgefährdet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

