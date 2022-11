Neuburg

19:01 Uhr

Maroni-Stand am Christkindlmarkt bleibt in sozialen Händen

Plus Die Unicef-Ortsgruppe findet im Lions Club Neuburg einen neuen Sponsor für die Aktion auf dem Christkindlmarkt am Karlsplatz. Der Stand ist auch Gedenkstätte für die "Maroni-Meisterin".

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Stolze 35 Jahre wird die Unicef-Ortsgruppe Neuburg im kommenden Jahr alt. Weit über eine Million an Spenden für die Kinder der Welt wurden in all den Jahren gesammelt. Es waren nicht nur Erlöse aus dem Verkauf ihrer Grußkarten, der Basis aller Aktivitäten, die die Unicef-Damen über Jahre hinweg erzielten. Das Geld wurde auch von anderen Initiatoren bei anderen Verkaufsveranstaltungen, unter anderem auf Flohmärkten, eingenommen und dann gespendet. Auch kein Schlossfest oder Christkindlmarkt in Neuburg ging ohne einen Stand über die Bühne, wo nicht für Unicef gesammelt wurde. Womit wir beim Thema wären. Denn am legendären Maroni-Stand auf dem Karlsplatz hat sich etwas getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen